Taksim'deki döviz bürosunun yetkilileri, 11 Kasım Perşembe günü iş yerlerinin soyulduğunu ihbar etti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonucunda döviz bürosunu soyan kişinin iş yeri çalışanlardan Serkan O. Olduğu belirlendi.





Poşetlediği dövizlerle kayıplara karıştı

Sabah erken saatlerde 3 aydır çalıştığı döviz bürosuna gelen Serkan O., kasadan çıkardığı 3 milyon lira değerindeki dövizi poşetlere koydu ve börodan ayrıldı.



Öncesinde bir suç kaydının bulunmadığı belirlenen şüpheli Serkan O.’nun, ailesiyle birlikte yaşadığı ancak olaydan sonra evine gitmediği öğrenildi.



Öte yanan kredi kartı veya banka kartı kullanmayan şahsın dijital bir iz bırakmadığı tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi tanıyanların ya da görenlerin ihbarda bulunması istedi.