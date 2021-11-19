Çocukların ‘zil oyunu’ kanlı bitti
Adana’da çocukların zile basıp kaçması yüzünden çıkan kavgada 1’i çocuk 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, 18 Kasım günü gece yarısında Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi’nde meydana geldi. Çocukların mahalledeki evlerin ziline basıp kaçması oyunu yüzünden kavga çıktı.
Kavgada 1’i çocuk 2 kişi bıçakla yaralandı. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.
14 yaşındaki A.Ç. arkadaşlarıyla birlikte sokaktaki evlerin zillerine basıp kaçtı. Ziline basılan 53 yaşındaki Hüseyin Avcı, evinin önüne çıkıp bağırarak küfür etti. Sesi duyan A.Ç.’nin babası 38 yaşındaki Ramazan Ç. elindeki bıçakla Avcı’nın üzerine yürüdü.
Avcı evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ç. ve Hüseyin Avcı bıçaklandı.
Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
“Yanındayım baba”
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sedyede taşındığı sırada kızı Mediha Avcı’nın, “Yanındayım baba, sakinleşmeye çalış” sözleri duyuldu.
Kavganın ardından evine dönen şüpheli Ramazan Ç. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği, tarafından tutuklandı alındı. Oğlu A.Ç. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Ramazan Ç.’nin suçlamaları reddettiği, oğlu A.Ç.’nin Avcı’yı bıçakladığını öne sürdü. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hastanede tedavi gören Hüseyin Avcı’nın ise hayati tehlikesi sürüyor.
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