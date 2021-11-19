Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu bankaları faiz oranlarını düşürdü… Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri ne kadar?
Konut kredi faizleri ne kadar? Kredi faizleri ne kadar düştü? Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, kredi faiz oranları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.
Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.
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