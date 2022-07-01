Trabzon İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kaleönü Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 49 kök kenevir ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler, Ö.Y (43), M.Y. (58), O.Y. (46) ve B.K'yi (43) gözaltına aldı.