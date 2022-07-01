Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kaleönü Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 49 kök kenevir ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ekipler, Ö.Y (43), M.Y. (58), O.Y. (46) ve B.K'yi (43) gözaltına aldı.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu
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