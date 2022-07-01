Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.K, çalıntı kablolarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.