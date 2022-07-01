Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli’de kablo çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli S.K, çalıntı kablolarla yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
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