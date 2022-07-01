Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir yurdu etkisi altına alarak sel ve taşkınlara neden olan yağışlı hava, bugün de ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybederek yerini güneşli ve parçalı bulutlu havaya bırakacak.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da bugün gök gürültülü yağış beklenirken günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olması öngörülüyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca kentte sıcaklık değerleri 26-28 derece civarı olacak.

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Megakentte bugün en yüksek sıcaklık 32, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ise 30 derece civarında seyredecek.

İzmir'de bugün parçalı ve güneşli hava hakim olurken, günün en yüksek sıcaklık değeri 36 derece civarı olacak. Kentte hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sıcaklık değerleri yüksek seyretmeye devam ederek 38 dereceye kadar yükselecek.

