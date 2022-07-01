Sivas'ta tam puan alan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Reyyan Duman ve özel bir okulun öğrencisi Ayşe Zümra Aksu, aileleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Aslan, hiçbir sınavın yarış olmadığını belirtti.

Başarının emek, sabır ve azim isteyen bir süreç olduğuna dikkati çeken Aslan, "Öğrencilerimiz velilerimizin, öğretmenlerimizin ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle bu başarıyı yakaladı. Kendilerini tebrik ediyorum. Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'ndan Reyyan Duman kızımızın, hafızlığının yanı sıra böyle bir başarı elde etmesi bizi ayrıca gururlandırdı." dedi.

Reyyan Duman da "Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Köprü Projesi' kapsamında açtığı kurslara katıldım ve burada öğretmenlerimizin verdiği testleri çözdüm. Tabi evde de düzenli çalıştığım konuların tekrarını yaptım. Hafızlığın başında da çok uzun süre ders çalıştığım için bu sıkı çalışmayı LGS sınavına hazırlanırken akademik derslerde de uyguladım. Bana çok büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Ayşe Zümra Aksu da planlı ve düzenli çalışarak sınavdan tam puan aldığını kaydetti.

Kırşehir'de de sınavdan tam puan alan Cacabey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ece Başar, öğretmenleri ve ailesi ile Kırşehir Valisi H. Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Buhara, başarılı öğrenciyi ödüllendirerek ailesi ve öğretmenlerini tebrik etti.

Zeynep Ece Başar, ziyaretin ardından gazetecilere, 500 tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu süreçte, öğretmenleri, okul idarecileri ve ailesinden destek gördüğünü ifade eden Zeynep Ece, "Başarımda kitap okumam çok etkili oldu. Öğretmenlerimin üzerimde emekleri var, yılmadan çalıştım. Eve gitmeden okulda neler yapabileceğimi kafamda planlıyordum. Evde de bu plan üzerinde ders çalışıyordum. Sınavda özel bir program uygulamadım. Deneme sınavlarını nasıl çözüyorsam sınavda da öyle çözdüm." dedi.