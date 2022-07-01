Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi.

İlk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de basına kapalı olarak devam etti.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Komisyonun dünkü çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret bugün belirlendi.

Asgari ücret ara zammı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte bir araya gelerek açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz çalışmalarını yaptı, emekçilerimizi enflasyona karşı dün koruduğumuz gibi bugün de koruyacağız" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret bir başlangıç hedefidir. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize üzerine çıkılmasını istirham ediyorum. Tüm çalışanlarının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmaması konusu devam edecek" diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Umarım bugünkü rakam toplumu memnun edecek bir rakam olur" şeklinde konuştu.

"Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara kendi geliştirdiği bir programı uygulamaktadır. Bu prgram başarıyla yürütülürken salgın ve savaş sebebiyle olumsuz sonuçlar doğurdu. Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur.

Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi en fazla kazanımla çıkarmanın gayreti içindeyiz. Küresel üretim ve tedarik zincirinin çöktüğü bir ödnemde hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de başka ülkelerle paylaşarak öne çıkmıştır.

Pek çok tedbiri ele aldık. Her alanda üretimi destekleyerek istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Ayrıca sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek kimseyi çaresiz bırakmadık.

Yılbaşında çalışanlarımıza çok ciddi artışlar yapmıştık. Yapılan artışın getirdiği yükü de tamamen işverenin üstüne yıkmadık. Çalışanlarımıza asgari ücret yanında asgari ücret kadarki kısmını sarfınazart ettik.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir. Asıl düzenlemeyi yılbaşında yapacağız.