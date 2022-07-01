Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Organize suç örgütlerine yönelik "Tümör Operasyonu"nda Nevşehir'de 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Tümör Operasyonu" kapsamında Nevşehir'de 8 zanlı yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmada çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında 6 tabanca, 400 tabanca fişeği, 4 av tüfeği ve 60 av tüfeği fişeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde operasyon başlatılmıştı.
Etiketler: Nevşehir Emniyet Genel Müdürlüğü
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