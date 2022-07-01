Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta anne ve babasını darbeden kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Dikmen ilçesinde, anne ve babasını darbeden zanlı tutuklandı.
Kanlıçay köyünde yaşayan Fatma (78) ve eşi Kemal B. (72) ile oğulları Y.B. arasında para istemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından anne ve babasını darbeden Y.B, daha sonra evden ayrıldı. Yaşlı çift, komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.B. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sinop
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