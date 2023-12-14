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Güncel
AA 14.12.2023 15:03

Trabzon'daki Hasanpaşa Asker Hamamı Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hasanpaşa Asker Hamamı Müzesi'ne başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Trabzon'daki Hasanpaşa Asker Hamamı Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, eylülde açılan müzeyi bugüne kadar 1500 ziyaretçinin gezdiğini, gruplar halinde müzeyi gezen öğrencilere ise öğretmenlerin eşlik ettiğini aktardı.

Hamamlarda bulunan birçok ürünün yanı sıra tarihi eşyaların da yer aldığı müzeye ziyaretçi ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Genç, balmumundan yapılmış resmi kıyafetli heykeller, askeri giysiler, dürbünler, at arabası, kılıç, kın, eski silah ve mermilerin dönemin tarihini yansıtması bakımından ziyaretçiler tarafından merakla incelendiğini ifade etti.

Genç, ziyaretçilere hamamda ateşin nerede yandığı, ışıklandırmanın nasıl sağlandığı gibi konularda da bilgi verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimizde önemli bir tarihi değerimizi daha ayağa kaldırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Trabzon'umuzda her türlü tarihi değerimizi korumanın ve yaşatmanın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Hasanpaşa Müzesi'nde bir kez daha bunu müşahede ettik. Vatandaşlarımızın yanı sıra şehrimize gelen ziyaretçiler de şehrimizin geçmişini bu gibi eserlerle daha güzel bir şekilde idrak ediyorlar. Trabzon'da bu gibi gezilip görülmesi gereken yerlerin sayısını ne kadar artırırsak o kadar iyi. Trabzon halkıyla bütünleşecek, sosyal ve kültürel yaşamın çok önemli parçası olacak bir tarihi mirası daha hayata kazandırmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz."

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