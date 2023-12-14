Çorum iskilip'te et ürünleri satan yerler denetlendi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ziyaret ettiği iş yerlerini başta temizlik ve hijyen olmak üzere ilgili yönetmelikler kapsamında inceledi.

Belediye Başkanı Ali Sülük, denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını bildirdi.

Denetimde esnafın et ürünleri satış ve saklama koşulları hakkında bilgilendirildiğini aktaran Sülük, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli hizmete ulaşabilmesi için düzenli aralıklarla denetimlerimizi sürdüreceğiz. Yapılan denetimlerde sağlık ve hijyen açısından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olması bizleri oldukça mutlu etti. Sağlıklı, hijyenik, güvenilir ve kaliteli gıdaya erişim doğrultusunda hareket eden ve tüm hassasiyetiyle kurallara uyarak ilçemize hizmet eden tüm esnaflarımıza canıgönülden teşekkür ederim."