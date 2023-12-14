Kastamonu'da çevreci balıkçılar ağlarına takılan çöpü kıyıya çıkarıyor

AG Su Ürünleri isimli tekneleriyle bölgede endüstriyel balıkçılık yapan Güzelaydın kardeşler, Abana-Çatalzeytin açıklarında ağlarını denize atıyor. Ağa ve halatlara takılan çöpleri tekrar denize atmayarak teknelerine çeken balıkçılar, gün sonunda biriktirdiği çöpler ve avladığı balıklarla limana dönüyor.

Çöpleri iskeleye çıkaran Güzelaydın kardeşler, atıkları belediye ekiplerine teslim etmek üzere biriktiriyor.

Aynı zamanda Konaklı Limanı Su Ürünleri Koopertafi Başkanı olan Aytaç Güzelaydın, 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022'de yaşanan sel felaketleri ve sonrasında yaşanan sellerle birçok atık malzemenin Karadeniz'e taşındığına işaret etti.

Balıkların barınabileceği sahaların çöple dolduğunu vurgulayan Güzelaydın, "Yaptığımız avcılık faaliyetlerinde bizzat şahit oluyoruz ki balıkların barınabileceği tüm kuyular ve av sahalarımız çöple doldu. Biz elimizden geldiğince ağlarımıza takılan, halatlarımıza takılan tüm çöpleri toplayarak akşam limana geri getiriyoruz. Balıkçı arkadaşlarımızı da sürdürülebilir balıkçılık için, hassasiyete davet ediyorum. Bölgemizde yaptıkları av faaliyetlerinde çöpleri bize barınağa ulaştırırsa biz imhasına hazırız" dedi.

"Sürdürülebilir balıkçılık için temiz bir deniz istiyoruz"

Güzelaydın, günde yaklaşık 4 konteyner çöpü kıyıya ulaştırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunların çoğu selden denize ulaşan evsel atıklar, ağırlıklı olarak lastikler ki bunların balıklar için yuva yaptığı düşünülüyor ama alakası yok. Araba parçaları, hareketli çöpler, plastikler denizde çok yer değiştiriyor ve balığın göç yollarını etkiliyor eski performansımızı alamıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık için temiz bir deniz istiyoruz. Herkes elinden geleni yaparsa biz de balıkçılar olarak gereğini yapmaya hazırız"

"Bundan 20 yıl sonra olmayan balığı konuşacağız."

Balıkçı Alper Güzelaydın da yaşanan deniz kirliliğine vurgu yaparak, "Bugün 20 yıl öncesini konuşuyoruz. 'Şöyle balık vardı' diye. Bundan 20 sene sonra da bugünü, olmayan balığı konuşacağız" diye konuştu.

Güzelaydın, denizleri temiz tutma noktasında herkese büyük görevler düştüğünün altını çizerek,"Deniz kirlendi de balık kirlenmedi mi? Denizin dibi çöple yığılmış durumda. Artık bir el atalım, denizi temizleyelim. Elimizden geldiğince bir şeyler yapalım. Mezgit bitti, hamsi bitti, deniz bitti. Deniz tükeniyor, ağlıyor görmüyor musunuz? Ama denizin dibini biz görüyoruz. Biz gözünüz olmaya hazırız. Denizin tadı kaçtı, sadece balığın değil" dedi.