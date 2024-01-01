Trabzon'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.05'de, 3 kilo 210 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya geldi.

Nilay ve Tarık Söğüt çifti sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Kuzey" ismini verdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Başhekim Doç.Dr. Hasan Rıza Aydın ve hekimler aileyi hastanede ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Usta, Trabzon'da 2024'ün ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Usta, ailenin 3. bebeği olduğunu ifade ederek, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diledi.