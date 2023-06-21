Trabzon'da Türk Somonu Festivali düzenlenecek

Bu yıl 2’si düzenlenecek festivalin basın lansmanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Karadeniz somonu son yıllarda gerek Trabzon gerek Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yere geldi. Bu yıl kapsamını daha da genişlettiğimiz festivalimizi Ganita’da yapacağız. Ganita’nın güzelliğiyle somonun lezzeti birleştiğinde harika bir etkinliğe imza atacağız” dedi.



Bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek ‘Türk Somon Festivali’ 23-24 Haziran tarihlerinde Ganita’da yapılacak. ‘Karadeniz İncisi’ temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı için basın lansmanı gerçekleştirildi.



Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü ve ünlü şeflerin misafir edileceği festivalin basın lansmanına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, TESOB Başkanı Metin Kara, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve basın mensupları katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Son yıllarda ihracat değeri en fazla yükselen, ilimiz açısından da özel katma değer olarak ön plana çıkan Karadeniz somonunu daha iyi tanıtmak, ulusal ve uluslararası pazarda üst düzeye çıkarmak için yoğun gayretler içinde olduk. Geçen yıl başlattığımız Somon Festivali’nin bu yıl 2.’sini gerçekleştireceğiz. Katma değeri yüksek, ihracat değeri yüksek olan, son yıllarda ilgiyle takip edilen Karadeniz somonunu bu festival araçlarını daha da tanıtarak, bu noktada yapacağımız çalışmalar ilimiz için önemli arz ediyor. Ülkemizin çok kıymetli şeflerini davet ettik. Cuma ve cumartesi günü ilimizin farklı yerlerinde workshop tarzı çalışmalar yapacak. Onların yapacağı faaliyetlerde ilimizin tanıtımına ciddi katkıları olacak” diye konuştu.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Karadeniz somonunun son yıllarda gerek Trabzon gerek Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yere geldiğini vurgularken, devamındaki söylemleriyle salondakileri güldürdü.



"Karadeniz somonunun büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz"



“Hamsiye karşı biraz mahcubuz” diyen Başkan Zorluoğlu, “Hamsi’ye biraz ayıp ediyoruz gibi hissediyorum. Fakat işin ekonomik değerine baktığımızda buna değer. Hamsinin ilerleyen zamanlarda gönlünü alırız. Karadeniz somonunun büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece Trabzon’dan 117 milyon dolarlık ihracat olmuş. Dolayısıyla ihracatımız içerisinde yüzde 10’luk bir paya sahip. Çok önemli bir oran bu. Üzerinde çalışmaya, bunu geliştirmeye, daha fazla tanıtmaya ve uluslararası piyasalarda gerçek değerinden satılmasına gayret göstermeye değer. Dolayısıyla Karadeniz somonunun daha da tanıtılması lazım” ifadelerini kullandı.



Geçen yıl paydaşlarla birlikte ilk organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “İlk festivali Olgunlaşma Enstitüsü’nde yapmıştık. Bu sene festivali biraz daha geliştiriyoruz. Bu kez mekânımız Ganita olacak. Geçtiğimiz ay Ganita’yı ve oradan Faroz’a kadar olan alanı şehrimizin hizmetine açmıştık. Çok beğenildi. Bu sene Somon Festivali’nin önemli bazı etkinliklerini hafta sonu Ganita’da gerçekleştireceğiz. Ganita’nın güzelliğiyle somonun lezzeti birleştiğinde harika bir etkinlik ortaya çıkacak. Önemli şefler Trabzon’a gelecek” diye konuştu.