Iğdır'da 1 kişinin öldüğü, 53 kişinin yargılandığı dava başladı

Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde Çekim ve Tosun aileleri arasında geçen yıl 13 Temmuz tarihinde iddiaya göre husumet yüzünden köy meydanında kavga çıktı.

Akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan kişiler Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde, tabanca ile vurulan Suat Çekim ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, 53 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü "kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan 9 kişi ise firar etti.

53 kişinin yargılandığı dava başladı.