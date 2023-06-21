Üniversite öğrencilerinin içinde olduğu araç Harşit Çayı kenarına düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Ahmet Enes K. yönetimindeki hafif ticari araç sabah erken saatlerde Övündü köyü yakınlarındaki Harşit 10 köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Harşit Çayı kenarındaki bahçeye düştü.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken kazada araçta yolcu olarak bulunan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen Fulya B. ve Zeynep K. olay yerinde hayatını kaybetti.



Araç sürücüsü Ahmet Enes K., diğer yolcular Zeynep Y. ve Ayşe B. araçtan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayatını kaybeden öğrencilerden Fulya B.’ın Gaziantepli, Zeynep K.’ın da Malatyalı olduğu öğrenildi.