Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da sahte PCR testi operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da sahte PCR testi düzenlediği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Trabzon Havalimanı'nda yabancı uyruklu 3 kişinin beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda bu kişilere sahte PCR testi düzenlediği öne sürülen yabancı uyruklu Z.A.Y.N. ikametgahında yakalandı.
Zanlının adresinde yapılan aramada 8 resmi kurumla ilgili ibareler içeren Arapça kaşe, şüpheliye ait farklı ülke pasaportları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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