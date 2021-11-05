Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Trabzon Havalimanı'nda yabancı uyruklu 3 kişinin beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda bu kişilere sahte PCR testi düzenlediği öne sürülen yabancı uyruklu Z.A.Y.N. ikametgahında yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramada 8 resmi kurumla ilgili ibareler içeren Arapça kaşe, şüpheliye ait farklı ülke pasaportları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.