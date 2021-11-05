Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Yakup Satar Caddesi'nde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan arama ve kontrollerde 26 sentetik uyuşturucu hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.