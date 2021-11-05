İnci Mercan'ın ev sahipliğindeki programa, ABD’nin önde gelen kuruluşları ve büyükelçiliklerden çok sayıda davetli katıldı.

Program sunumunu gerçekleştiren YEE Washington DC İletişim Direktörü Casey Coşkun, dünyadaki neredeyse her bir ülkenin kendine özgü bir çay kültürü olduğunu, Türk kültüründe de Türk çayının ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

İnci Mercan, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Çay, birçok ülkenin ortak kültürel değeridir ve aynı zamanda küresel bir uyum ve misafirperverlik sembolüdür" dedi.

Çayın tüm dünyada insanları bir araya getiren güçlü bir figür olduğunu belirten Mercan, bu nedenle de büyükelçi eşleri olarak ayda bir düzenleyecekleri programlarla toplumsal konulara ve ülkeler arasındaki ilişkilere pozitif katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Konut her zaman misafirlere açık

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Büyükelçi Hasan Murat Mercan ise Türkiye ve yabancı birçok ülkenin önemli bir değeri olan çay kültürü özelinde farklı ülkelerden büyükelçiler, büyükelçi eşleri, önemli sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve akademinin temsilcilerinin bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlk programın konusu olan "COVID-19 sonrası kadın istihdamı ve eğitiminin güçlendirilmesi" ile ilgili paylaşımlardan kendisinin de önemli çıkarımlarda bulunduğunu belirten Mercan, katılımcılara teşekkür etti.

Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin tarihi konutunun kapısının misafirlere her zaman açık olduğunu ve benzer bir araya gelişlerle bu yerleşkelerin anlam kazandığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Programa Arjantin, Belarus, Gürcistan, Jamaika, Somali, Bangladeş, Sırbistan, Benin, Umman, Kazakistan, Irak, Madagaskar, Şili, Tayland, Nijerya ve Singapur gibi çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve eşleri ile diplomatik temsilcileri, Dünya Bankası, IMF, John Hopkins Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, New York Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Howard Üniversitesinden dekan ve akademisyenler ile ABD Dışişleri ve Gazi İşleri Bakanlıklarından üst düzey isimler katıldı.

Programda Türk çayı eşliğinde Türk mutfağını yansıtan çeşitli mezeler ve baklava ikramında bulunuldu ayrıca katılımcılara Türk çayı ve baklavasından oluşan hediye paketleri verildi.