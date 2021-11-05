Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021 e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu...
2021 KYK burs ve kredi başvuruları açıldı. KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar yapılabilecek.
e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
Son Haberler
- 11:24
- 11:17
- 11:09
- 11:23
- 11:15
Sıradaki Haber
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 VGM bursu ne kadar?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz