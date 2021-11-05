Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın girişimi ile oluşturulan "Açık Balkan" insiyatifinin son toplantısı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlendi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in katıldığı toplantıya Pazar günü istifasını açıklayan Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev’in yerine Başbakan Yardımcısı Nikola Dimitrov katıldı.

Belgrad’daki zirve kapsamında bölgede faaliyet gösteren işadamları, ticaret odaları ve sivil toplum temsilcileri, üç ülkenin devlet yetkilileri ile birebir görüşme imkanı buldu.

Toplantıda, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ’a bir kez daha “Açık Balkan” projesine katılma çağrısı yapıldı.

Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Uzlaşma sağlanan konuların hayata geçirilmesi ve takibi için bir konsey oluşturulacağı duyuruldu.

Bölgesel işbirliği güçlendirilecek

Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya liderlerinin girişimi ile 2019 yılında başlatılan “Açık Balkan” inisiyatifi ile üç ülke arasında insan, hizmet ve sermaye dolaşımının serbestleştirilmesi öngörülüyor.

Buna göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren söz konusu üç Balkan ülkesi arasında ortak bir gümrük sistemi oluşturulacak. ”Açık Balkan" projesi sayesinde bölgesel işbirliğinin artırılması hedefleniyor.