Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asker eğlencesinde silah ateş aldı
Amasya'da asker eğlencesi sırasında tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.
Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.
Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Amasya Bireysel Silahlanma
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