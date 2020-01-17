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Trabzon'da metruk binalar denetlendi17 Ocak 2020 Cuma 11:30 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:30
Trabzon'da metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetim yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında, 231 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 90 araç da sorgulandı. Uygulamada hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı, 4 araca ise cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA