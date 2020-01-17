Havanın soğumasıyla kendi kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılar, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor.

Gerek Afgan hükümetinin maddi imkansızlıktan ötürü yeterince kaynak ayıramaması, gerekse Birleşmiş Milletler Mülteciler Biriminin olanaklarının kısıtlı olması, sığınmacıları kendi başına mücadele etmek zorunda bırakıyor.

Geleceğe dair umutların tükendiği kampta, işsizlik, maddi imkansızlık, çocukların eğitimden mahrum kalması ve sağlık hizmetlerinin olmaması en büyük sorunların başında geliyor.

Soğuktan uyuyamıyorlar

Kabil'in Market Meyva bölgesindeki sığınmacı kampında yaşayan Sultan Mohammad Abdulmamad, AA muhabirine, yaşadığı bölgelerdeki savaşlardan kaçarak Kabil'deki sığınmacı kampına sığındıklarını anlattı.

Havanın soğumasıyla kampta hayatın daha da zorlaştığını ifade eden Abdulmamad, bazı geceler soğuk hava nedeniyle uyuyamadıklarını belirtti.

Abdulmamad, üşümemeleri için akşam yatarken kalın elbiselerini giydirdikleri çocuklarının buna rağmen hastalandığını söyledi.

Yaşadıkları en büyük sıkıntının gıda yetersizliği olduğuna dikkati çeken Abdulmamad, yardımseverlerin desteğini beklediklerini vurguladı.

Abdulmamad, "Kışın soğuk hava ve kar yağışı altında bezlerle kurduğumuz çadırlarda yaşıyoruz, karton kağıtlar yakarak ısınmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampta çok kötü durumda yaşıyorlar

İşi olmadığı için buldukları bir çadırda ailesiyle yaşam savaşı verdiğini anlatan Canbaz Zilgai adlı kamp sakini de burada zor şartlarda yaşadıklarını ve durumlarının çok kötü olduğunu belirtti.

Kamptaki çocukların soğuk hava nedeniyle sık sık hastalandığını aktaran Zilgai, onları tedavi ettirecek paralarının dahi bulunmadığını ifade etti.

Zilgai, "İş bulmak için her gün caddelere çıkıyoruz ancak iş bulmak çok zor, işsizlik de bizim için ayrı bir sorun. İş olmayınca harcayacak paramız da olmuyor." dedi.

Ülkede mültecilerin durumu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) hazırladığı son rapora göre, Afganistan'da 2019'un 9 ayında 375 bin 800 kişi güvenlik nedeniyle evlerinden olarak mülteci durumuna düştü.

Geçen sene, komşu ülkelerde yaşayan 400 binin üzerinde Afganistan vatandaşı ülkelerine geri döndü.

Afganistan'da yaklaşık 9,4 milyon insan yardıma muhtaç, bu kişilerin 7,1 milyonu ise sürekli yardıma muhtaç durumda.

3 milyonun üzerinde sığınmacı bulunuyor

Afganistan Göçmenler Bakanlığının kayıtlarına göre, ülkede halihazırda 3 milyonun üzerinde sığınmacı bulunuyor.

Sığınmacıların yüzde 67'sinin güvenlik sorunu ve yüzde 33'ünün de kuraklık ve doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

NATO'nun görev süresinin 2014 Aralık'ta sona ermesinin ardından Afgan ordusunun, Taliban ve diğer hükümet karşıtı silahlı gruplara karşı mücadelede yetersiz kaldığı ve bu durumun da iç göç dalgasını arttırdığı vurgulanıyor.

Mültecilerin çoğu Kabil'de yaşıyor

Afganistan Göçmenler Bakanlığına göre, mültecilerin çoğu güvenliğin biraz daha iyi olduğu başkent Kabil'deki sığınmacı kamplarında yaşıyor.

Kabil'deki mülteci kamplarında yaşayan ve Afganistan Göçmenler Bakanlığınca kayıt altına alınarak sürekli yardım yapılan 23 bin aile bulunurken; kayıtsız da binlerce ailenin farklı bölgelerde yardımseverlerin desteğiyle yaşadığı bildiriliyor.

Afgan hükümeti, ülkedeki sığınmacıların durumuyla ilgileneceğini belirtse de çok sayıda kişinin barınak, gıda ve su gereksinimleri karşılanamıyor.

Kamplardaki durumun son yıllarda giderek kötüleştiği, temel ihtiyaçlara yönelik yardımın da azaldığı görülüyor.

Kamplarda kalanların çoğunluğunun temel sağlık hizmetlerine erişimi yok ve birçok çocuk da eğitim alamıyor.

Kaynak: AA