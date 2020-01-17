Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar gece verilen aranın ardından yeniden başlatıldı.

Kayıp bekçilerden Ömer Özer'in cesedini dün denizden çıkaran ekipler, yaklaşık 15 mil açığa kadar çalışma yapıyor.

Drone destekli çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi'nin (DEGAK) 6 personeli ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün 7 su altı polisi yer alıyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri de kıyı çevresinde arama yapıyor.

Kayıp bekçinin yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Avcı'nın beraber denize açıldığı bekçi Özer'in cansız bedeni dün yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA