Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergide, Trabzon ve İstanbul'dan katılan 32 sanatçı, yağlı boya, keçe ve akrilikten oluşan 37 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergiye katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dünya genelinde 25 Kasım'ın kadına karşı şiddete karşı hep beraber "hayır" denilen bir gün olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın oluşturulması gerektiğini vurgulayan Genç, "Çok kıymetli sanatçılarımız, Femin Art olarak, geçen yıl 81 ilde şiddete maruz olan kadınlarımızı resmettiği bir etkinlik düzenlemişti. Bugün de anlamlı bir programdayız, burada eseri olan sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Bugün ve her zaman kadına şiddete hayır diyoruz." diye konuştu.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Şükran Üst de kadına uygulanan şiddetin bütün dünyayı ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti.

Yaptıkları eserlerle sanatçıların kadına uygulanan şiddete dikkati çekmek istediğini aktaran Üst, "Farkındalık yaratmak istedik. Resimlerimizde bu anlamlı güne renk katmak istedik. Bu şehrin sanatçıları bu şehrin yöneticileriyle bir araya geldiğinde güzel şeyler yapar. Başkanımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Genç, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Sergi bir hafta ziyarete açık olacak.