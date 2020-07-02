Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da demir yüklü tır viyadükten düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Araklı ilçesinde, demir yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da alınan bilgiye göre, D.A.K'nin kullandığı 53 K 1091 plakalı demir yüklü tır, Araklı-Kalecik yol ayrımındaki viyadüğün altındaki kara yoluna düştü.
Viyadük altındaki beton duvara çarparak durabilen tırın sürücüsü D.A.K. ile yanındaki M.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Araklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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