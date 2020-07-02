Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakırköy'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bakırköy'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Taşhan Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında R.S'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, çalışma sahasındaki çukura düşerek devrildi.
Kazada hafif yaralandığı belirtilen sürücü R.S'yi çalışma arkadaşları hastaneye götürdü.
Öte yandan hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Haberler
- 16:24
- 16:27
- 16:25
- 16:23
- 16:14
Sıradaki Haber
Araba çarptı diye ihbarda bulunan kişi acil servisteki doktora saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz