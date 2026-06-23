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Türkiye
AA 23.06.2026 14:25

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Sahte sitelere itibar etmeyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Sahte sitelere itibar etmeyin
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sırasında vatandaşların sahte reklamlar aracılığıyla e-Devlet arayüzünü taklit eden internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altının çizildi.

Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

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Dolandırıcılık TOKİ
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