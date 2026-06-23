Trump: İran nükleer denetimi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini ve bunun karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın uzun yıllar boyunca en üst düzey nükleer denetimlere onay verdiğini öne sürerek bunun "nükleer dürüstlüğü" sağlayacağını savundu.

İran'ın söz konusu şartları kabul etmemesi halinde müzakerelerin devam etmeyeceğini belirten Trump, Tahran yönetiminin çeşitli tavizler verdiğini iddia etti. Trump, "İran'ın tavizleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı açık bırakmayı kabul ettim, deniz ablukası kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

"Abluka yeniden uygulanabilir"

ABD donanmasına ait unsurların bölgede görev yapmayı sürdüreceğini belirten Trump, gerekli görülmesi halinde ablukanın yeniden devreye alınabileceğini söyledi.

Mevcut koşullarda böyle bir ihtimalin düşük olduğunu ifade eden Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.

"Fonlar sadece ilaç ve gıda için kullanılacak"

Trump, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan fonlar ile yaptırımlardan elde edilen gelirlerin ABD denetimindeki emanet hesaplarda tutulacağını açıkladı.

Söz konusu kaynakların yalnızca ABD'den satın alınacak gıda ve tıbbi malzemeler için kullanılacağını belirten Trump, mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi ürünlerin de bu kapsamda İran'a gönderileceğini ifade etti.

İran'da insani bir kriz yaşandığını öne süren Trump, yardımların gecikmeden ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Hürmüz'den rekor petrol geçişi iddiası

Trump, ikinci paylaşımında Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 19 milyon varil petrol geçtiğini ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu ileri sürdü.

Petrol fiyatlarının gerilediğini belirten Trump, "Dünya artık çok daha güvenli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerin geleceğine ilişkin yeni bir işaret olarak değerlendirilirken, İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.