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Türkiye
İHA 23.06.2026 14:36

Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Ankara'da EGO otobüsünün ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyreden ticari araç ile EGO otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından EGO otobüsü yol kenarında bulunan ağaca ve yayaya çarpıp yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EGO otobüsünde yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüsün çarptığı yaya ise yaşamını yitirdi.

Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

 

EGO'dan açıklama

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 14.21'de gerçekleşen kazaya, 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren EGO otobüsünün karıştığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir. EGO Genel Müdürlüğü olarak yürütülen tüm inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli destek sağlanmaktadır."

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