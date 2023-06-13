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Güncel
AA 13.06.2023 17:06

Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" 16 Haziran'da başlayacak

Trabzon'da, "Avrupa Filmleri Haftası" etkinlikleri kapsamında sinemaseverlere yönelik ücretsiz gösterimler düzenlenecek.

Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" 16 Haziran'da başlayacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ile TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi işbirliğinde 16-22 Haziran'da, "Avrupa Filmleri Haftası" organize edilecek.

Etkinliğin açılış töreni, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Litvanya yapımı "Koşucu" adlı sinema filminin yönetmeni Andrius Blazevicius'un katılımıyla 16 Haziran Cuma 17.45'te Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Avusturya'dan "Oskar ve Lilli", Belçika'dan "Molenbeek'in Tanrıları", Bulgaristan'dan "Sonsuz Bahçe", Estonya'dan "Eczacı Melchior", Finlandiya'dan "Aurora", Fransa'dan "En Başarılı Prodüksiyon", Almanya'dan "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı", İrlanda'dan "Amber'le Çıkmak", İtalya'dan "İyiyim", Letonya'dan "Evlilik Hayatım", Litvanya'dan "Koşucu", Malta'dan "Luzzu", Hollanda'dan "Vahşi Amsterdam", Polonya'dan "Bir Daha Asla Kar Yağmayacak", İspanya'dan "Kız Öğrenciler" ve İsveç'ten "Faili Meçhul" filmlerinin gösterileceği etkinlik halka açık olacak.

Ücretsiz etkinlik kapsamında film gösterimleri hafta içi 18.30-20.30 saatlerinde iki seans, hafta sonu ise 16.30-18.30 ve 20.30 saatlerinde 3 seans olarak yapılacak.

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