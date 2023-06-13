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Güncel
İHA 13.06.2023 16:46

Aydın'da hava destekli trafik denetimi

Aydın'da jandarma ve polis ekipleri tarafından hava destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Aydın'da hava destekli trafik denetimi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet ekipleri sorumluluk alanında bulunan bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Yaz mevsiminin gelmesi ile Kuşadası ve Didim ilçelerinde de yoğunluk başlarken, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'da hava destekli trafik denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince düzenlenen denetimlerde; Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri havadan ve karadan kontrol edildi.

Aydın'da hava destekli trafik denetimi

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter desteği ile trafik sorumluluk sahasında trafik ve asayiş timleri ile müşterek gerçekleştirilen denetimlerde 421 araç denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücüye 5 bin 546 TL cezai işlem uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi. 

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