İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Trabzon Müzesi'nin 20. yüzyılın başında el işi süslemeleriyle ve mimarisiyle Trabzon'un zengin konaklarından biri olduğunu söyledi.

Müzenin restorasyonuna ilişkin ilk ihalenin 2017'de yapıldığını belirten Erdoğan, "Yüklenici firma ihaledeki teknik şartları yerine getiremediğinden dolayı ihale tek taraflı feshedilmiştir" dedi.

Müzede arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceğine dikkat çeken Erdoğan, bu tarihi mekanın en kısa sürede yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Erdoğan, ihale şartnamesine göre restorasyonun 410 iş gününde tamamlanacağını vurgulayarak, "Yüklenici firmanın 410 takvim gününü daha aşağıya çekmesiyle, en kısa sürede hizmete sunacağız inşallah. İhale bedeli KDV dahil 78 milyon 451 bin lira" diye konuştu.

"Trabzon Müzesi İkmal Restorasyonu, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi" ihalesi kapsamında, tavanları çok özellikli olan tarihi yapıda kalem işleri, duvar kağıtları, ahşap ve alçı süslemeleri gibi birçok sınıfta iş ve imalat yapılacak.