Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari çalışmalar kapsamında U.A, İ.A. ve Ş.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldığı vurgulandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldığı anlatılan açıklamada, "Operasyonda 22 kilogram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Rize İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.