Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de başladı. Başvuru sayısı 5 milyona dayandı.

İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişiyor.

Hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihleri henüz belli değil ancak konut ödemeleri ile ilgili merak edilenler netlik kazanıyor.

Peki, konut ödemeleri nasıl gerçekleştirilecek?

İşte ödemelerle ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları:

Kura sonucu hak sahipleri sözleşmelerini ne zaman imzalayacaklar, ödemeler ne zaman başlayacak?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50’ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Hak sahiplerine farklı vade imkanları sunulacak mı?

Hak sahipleri vade sayılarını kendi ödeme güçlerine göre en fazla 240 ay olmak üzere düzenleyebilecek.

Peşinat tutarını daha fazla ödemek mümkün mü?

Peşinat tutarı evin değerinin en az yüzde 10’u olarak belirlendi. Hak sahipleri, peşinatı bu oranın üzerinde ödeyebilecek.

Güncel ev borcunun tamamı tek seferde ödenebilir mi?

Konut bedelinin tamamı peşin olarak ödenebilecek. Teslim aşamasında ayrıca KDV tahsil edilecek.

Konut bedelinin peşin ödenmesi halinde bir indirim uygulanacak mı?

Güncel konut bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.