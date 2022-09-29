Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Fatih D. idaresindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde Mithat A. yönetimindeki 07 GKE 78 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki Serkan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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