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Güncel
AA 30.10.2023 16:24

TOKİ konutlarında anahtarlar teslim heyecanı

Yalıhüyük'te yapımı tamamlanan 59 TOKİ konutu hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi.

TOKİ konutlarında anahtarlar teslim heyecanı
[Fotograf: AA]

Yalıhüyük'te TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ilk 59 konutun hak sahiplerine anahtarlarının teslim edildiği törende konuşan ilçe belediye başkanı Hasan Koçer, TOKİ sosyal konutları için vatandaşlara verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Konutlara ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Koçer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlçemizin en gözde yerinde yaptığımız ilk TOKİ konutlarımız hemşerilerimizden büyük ilgi gördü. Hemşerilerimizin bizden 2. etap içinde istekleri var. Biz de yılmadan, usanmadan Ankara’da görüşmelerimizi yapıp, yeni konutlar yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her bir projemizde hep yanımızda olan AK Parti Konya milletvekillerimiz, önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bürokratlar ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Konutlarının anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yetkililere teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

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