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Güncel
AA 30.10.2023 16:16

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Aksaray'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen 10 şüpheliyi ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, av tüfeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 11 bin 250 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Aksaray Uyuşturucu
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