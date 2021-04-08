Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Denizli'de 19 yılda 10 bin 901 konut hak sahiplerine teslim edilirken kentte 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa edildi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre Başkanlık, Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya, kamunun ihtiyaç duyduğu yatırımları inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Denizli'de dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 13 bin 544 konuttan 10 bin 901'ini 19 yılda hak sahiplerine teslim eden TOKİ, yatırımlar kapsamında kente 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası kazandırdı.

Denizli'de depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle sarıldı

Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçeleri olan ve 8 Ağustos 2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından Bozkurt, Çardak ve Acıpayam'da yatay mimari anlayışla, mahalle kültürünü yaşatan depreme dayanaklı yeni konutlar inşa edildi.

Bu kapsamda Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150, Çardak ilçesinde 187, Acıpayam'da ise 440 konut 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edildi.

Konutların inşa edildiği "yaşam alanları" içerisinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve diğer sosyal donatılar yer alıyor.

Çivril Millet Bahçesi 14 Nisan'da ihale edilecek

Denizli'de vatandaşların daha yeşil ortamlarda yaşaması hedefiyle inşa edilecek Çivril Millet Bahçesi'nin ihalesi ise 14 Nisan'da yapılacak.

Çivril Millet Bahçesi, sosyal donatıları, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Millet bahçesinin 77 bin 885 metrekarelik inşa alanı içinde, 27 bin 218 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak, 1731 ağaç ve 23 bin 674 çalı dikilecek.

Millet bahçesi içerisinde 1080 metrekarelik millet kıraathanesi de inşa edilecek.