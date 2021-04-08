Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin kent genelindeki 7 adrese düzenledikleri operasyonda 115 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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