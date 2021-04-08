Sokakta Kalanlar Derneği'nce, İmrahor Vadisi'ndeki barınaktan sokak hayvanlarının mama ve malzemelerinin çalınması üzerine barınakların olduğu alana kamera sistemi kuruldu.

Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır sokak hayvanları yararına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Derneğin bakımevlerinde, ormanlarda ve yol kenarlarındaki yaklaşık 900 sokak hayvanına mama desteği sağladıklarını ve her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirten Açık, "Onlar için daha güzel ortamları sağlayabilmek adına böyle bir oluşumu yaratmaya başladık." dedi.

Yakın zamanda İmrahor Vadisi'ndeki barınakta bir hırsızlık vakası yaşadıklarını anlatan Açık, sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının, mama paketlerinin ve hayvanlara barınak yapmak için aldıkları tellerin çalındığını aktardı.

Açık, kötü niyetli insanların sokak hayvanlarına zarar vermesini engellemek için çalıştıklarını ifade etti.

Dernek olarak sokak hayvanlarına İmrahor Vadisi'ndeki ormanlık alanda, doğal yaşamla içi içe bir yuva kurduklarını vurgulayan Açık, hayvanların vadideki barınakta özgürlükleri elinden alınmadan hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

"7/24 gözümüz üzerinde olsun"

Açık, hırsızlık olayının ardından barınakları ve hayvanları korumak için bir hayırseverin desteğiyle güneş enerjisine bağlı güvenlik sistemi oluşturduklarını belirterek, "7/24 gözümüz üzerinde olsun diyerek kamera sistemi kurduk. Destek veren arkadaşlarımız sayesinde bugün burada çok güzel bir hizmeti hayvanlarımız adına yapmaya çalışıyoruz. Şu an için 4 kameramız var, enerji sistemimizi güçlendirerek içeriye uzatma yapacağız, kameraları daha da çoğaltacağız. Zamanla her şeyi daha da güzel hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Kameraların barınağa giriş ve çıkışları kontrol edecek şekilde yerleştirildiğini kaydeden Açık, iç kısımlara da kamera sistemi kurulacağını anlattı.

Açık, tüm hayırseverlere örnek olmasını istedikleri çalışmalar ile hayvanları kontrollü şekilde güvenlik alanlar içiresinde yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.