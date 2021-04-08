Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakutiye'de iş yeri olarak kullanılan bir evde sahte dezenfektan ve içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresteki aramada, cam kavanozlarda 7 litre sahte viski, 5 litre sahte rakı, plastik bidonlarda 33 litre sahte dezenfektan, 90 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.