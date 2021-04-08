Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski komiser yardımcısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı, tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Eskil ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli eski komiser yardımcısı M.A.C. (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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