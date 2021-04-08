Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüs tedbirlerinde kumar oynayanlara 12 bin 600 TL ceza verildi
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.
Bolu'da polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye hem kumar oynadıkları hem de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uyguladı. Ayrıca kahvehane sahibine, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak'tan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, el koyulan iskambil kağıtlarıyla 'temizlik', 'maske', 'mesafe' yazdı.
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