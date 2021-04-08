Bolu'da polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye hem kumar oynadıkları hem de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uyguladı. Ayrıca kahvehane sahibine, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak'tan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, el koyulan iskambil kağıtlarıyla 'temizlik', 'maske', 'mesafe' yazdı.