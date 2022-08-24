Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

"Gelir sınırı İstanbul'da 16 bin, diğer illerde 14 bin"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

"Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü.

"30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler."

"İddia edildiği gibi 900 ton asbest varsa buna izin vermeyiz"

Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumunun da bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini söyledi.

"Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız."

Ödemelerde 20 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Yüksek inşaat maliyeti ve arsa sorununa destek ise devlet tarafından sağlanacak.

[TOKİ'nin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı]

Sanayi tesisleri inşa edilecek

Sosyal konutun yanı sıra, üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Proje sayesinde uzun vadede, düşük taksitlerle iş yeri sahibi olunabilecek.

TOKİ tarafından yapılan sosyal konut projeleri ile artan kira ve konut fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor.