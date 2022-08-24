İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi.

Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı.

Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi

Yapılan testler sonucunda şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.