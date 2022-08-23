Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 20:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde seyahat ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde yatarak seyahat etti. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Etiketler: Bursa
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