Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta alınan bilgiye göre, M.D. (27) yönetimindeki 60 AG 211 plakalı otomobil ile E.G'nin (32) kullandığı 58 BP 752 plakalı otomobil Damla köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü M.D. ile araçlardaki A.D. (19), A.T.G. (20) ve Y.M.G. (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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